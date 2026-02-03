Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
36.88CHF
-0.45CHF
-1.21 %
11:53:02
BRXC
05.02.2026 10:49:46
Novo Nordisk Buy
Novo Nordisk
36.88 CHF -1.21%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 475 dänischen Kronen auf "Buy" belassen. Die Dänen seien noch nicht aus dem Gröbsten heraus, schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf den Bericht über das vierte Quartal./ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu Novo Nordisk
|
04.02.26
|Novo Nordisk is the biggest loser in the weight-loss duopoly (Financial Times)
|
04.02.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.ch)
|
04.02.26
|Novo Nordisk: Hersteller von Abnehmspritzen sieht mageren Zeiten entgegen (Spiegel Online)
|
03.02.26
|Novo Nordisk’s shares tumble after sales warning as gap widens with Eli Lilly (Financial Times)
|
31.01.26
|Novo Nordisk-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats (finanzen.net)
|
29.01.26
|Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
28.01.26
|Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
|
23.01.26
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 fällt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.ch)
