Analysen Kaufen Verkaufen MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Norma Group von 22 auf 15 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Add" belassen. Der Autozulieferer stecke in tiefgreifendem Wandel, schrieb Volker Bosse am Mittwoch. Er passte seine Schätzungen an schwache Quartalszahlen und den Verkauf der Wassermanagement-Sparte an./rob/ag/ajx;

