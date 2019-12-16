Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’330 0.2%  SPI 17’044 0.0%  Dow 47’065 0.0%  DAX 23’915 -0.1%  Euro 0.9303 0.0%  EStoxx50 5’645 -0.3%  Gold 3’981 1.3%  Bitcoin 83’331 1.2%  Dollar 0.8105 0.0%  Öl 64.0 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Sika41879292Partners Group2460882Zurich Insurance1107539
Top News
Novo Nordisk-Aktie volatil: Weniger Gewinn - Umsatzplus unter den Erwartungen
So geht es für die Amazon-Aktie nach Allzeithoch weiter: Rekordquartal und OpenAI-Deal bleiben im Fokus
Ausblick: Dropbox gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Ausblick: RATIONAL öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
DZ BANK: Kaufen für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie
Suche...
200.- Saxo-Deal

NORMA Group Aktie 12777608 / DE000A1H8BV3

42.88
CHF
2.94
CHF
7.36 %
16.12.2019
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.11.2025 13:37:27

NORMA Group SE Add

NORMA Group
12.50 CHF 0.29%
Kaufen Verkaufen

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Norma Group von 22 auf 15 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Add" belassen. Der Autozulieferer stecke in tiefgreifendem Wandel, schrieb Volker Bosse am Mittwoch. Er passte seine Schätzungen an schwache Quartalszahlen und den Verkauf der Wassermanagement-Sparte an./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 13:01 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: NORMA Group SE Add
Unternehmen:
NORMA Group SE 		Analyst:
Baader Bank 		Kursziel:
15.00 €
Rating jetzt:
Add 		Kurs*:
13.44 € 		Abst. Kursziel*:
11.61%
Rating update:
Add 		Kurs aktuell:
13.42 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11.77%
Analyst Name::
Volker Bosse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu NORMA Group SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten