NORMA Group Aktie 12777608 / DE000A1H8BV3
42.88CHF
2.94CHF
7.36 %
16.12.2019
SWX
05.11.2025 13:37:27
NORMA Group SE Add
NORMA Group
12.50 CHF 0.29%
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Norma Group von 22 auf 15 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Add" belassen. Der Autozulieferer stecke in tiefgreifendem Wandel, schrieb Volker Bosse am Mittwoch. Er passte seine Schätzungen an schwache Quartalszahlen und den Verkauf der Wassermanagement-Sparte an./rob/ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 13:01 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
NORMA Group SE
|
Analyst:
Baader Bank
|
Kursziel:
15.00 €
|
Rating jetzt:
Add
|
Kurs*:
13.44 €
|
Abst. Kursziel*:
11.61%
|
Rating update:
Add
|
Kurs aktuell:
13.42 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.77%
|
Analyst Name::
Volker Bosse
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
