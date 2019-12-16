NORMA Group Aktie 12777608 / DE000A1H8BV3
42.88CHF
2.94CHF
7.36 %
16.12.2019
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
04.11.2025 08:40:44
NORMA Group SE Add
NORMA Group
12.14 CHF -6.43%
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Norma Group nach Zahlen mit einem Kursziel von 22 Euro auf "Add" belassen. Die vom Verkauf der Wassersparte verzerrten Ergebnisse des Verbindungstechnik-Spezialisten seien geprägt von einem insgesamt verhaltenen Konjunkturumfeld, schrieb Volker Bosse am Dienstag. Die bereits angepasste Prognose für das laufende Geschäftsjahr sei aber bestätigt worden./rob/tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 08:24 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NORMA Group SE Add
|
Unternehmen:
NORMA Group SE
|
Analyst:
Baader Bank
|
Kursziel:
22.00 €
|
Rating jetzt:
Add
|
Kurs*:
13.30 €
|
Abst. Kursziel*:
65.41%
|
Rating update:
Add
|
Kurs aktuell:
13.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
67.94%
|
Analyst Name::
Volker Bosse
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu NORMA Group SE
|
09:28
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX gibt zum Handelsstart nach (finanzen.ch)
|
07:11
|EQS-News: NORMA Group schliesst drittes Quartal 2025 in herausforderndem Umfeld profitabel ab (EQS Group)
|
07:11
|EQS-News: NORMA Group closes out third quarter 2025 profitably in challenging environment (EQS Group)
|
31.10.25
|NORMA Group SE-Aktie: Experten empfehlen NORMA Group SE im Oktober mehrheitlich zum Kauf (finanzen.net)
|
29.10.25