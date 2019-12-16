Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NORMA Group Aktie 12777608 / DE000A1H8BV3

42.88
CHF
2.94
CHF
7.36 %
16.12.2019
SWX
NORMA Group SE Add

NORMA Group
12.14 CHF -6.43%
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Norma Group nach Zahlen mit einem Kursziel von 22 Euro auf "Add" belassen. Die vom Verkauf der Wassersparte verzerrten Ergebnisse des Verbindungstechnik-Spezialisten seien geprägt von einem insgesamt verhaltenen Konjunkturumfeld, schrieb Volker Bosse am Dienstag. Die bereits angepasste Prognose für das laufende Geschäftsjahr sei aber bestätigt worden./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 08:24 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

