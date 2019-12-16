|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
13.08.2025 11:22:14
NORMA Group SE Hold
NORMA Group
14.61 CHF -58.87%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Norma Group nach Zahlen zum zweiten Quartal von 14 auf 17 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Diese hätten die Erwartungen übertroffen, hieß es in einer am Mittwoch vorliegenden Studie der Bank. Profitiert habe der Hersteller von Verbindungstechnik von niedrigeren Materialkosten und einer preislich vorteilhaften Produktpalette auf den amerikanischen Märkten./bek/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 07:52 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 07:52 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NORMA Group SE Hold
|
Unternehmen:
NORMA Group SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
17.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
17.62 €
|
Abst. Kursziel*:
-3.52%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
17.56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3.19%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu NORMA Group SE
|
12:26
|Aufschläge in Frankfurt: Das macht der SDAX am Mittag (finanzen.ch)
|
09:28
|SDAX-Handel aktuell: SDAX präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels schwächer (finanzen.ch)
|
12.08.25
|XETRA-Handel SDAX liegt letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
12.08.25
|SDAX aktuell: SDAX liegt am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
12.08.25
|XETRA-Handel SDAX liegt im Minus (finanzen.ch)
|
12.08.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX beginnt Dienstagshandel mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
12.08.25
|EQS-News: NORMA Group closes second quarter 2025 with stable profitability (EQS Group)
|
12.08.25
|EQS-News: NORMA Group schliesst zweites Quartal 2025 mit stabiler Profitabilität ab (EQS Group)
Analysen zu NORMA Group SE
|11:22
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|08:08
|NORMA Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.25
|NORMA Group Kaufen
|DZ BANK
|12.08.25
|NORMA Group Buy
|Warburg Research
|12.08.25
|NORMA Group Add
|Baader Bank
|11:22
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|08:08
|NORMA Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.25
|NORMA Group Kaufen
|DZ BANK
|12.08.25
|NORMA Group Buy
|Warburg Research
|12.08.25
|NORMA Group Add
|Baader Bank
|08:08
|NORMA Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.25
|NORMA Group Kaufen
|DZ BANK
|12.08.25
|NORMA Group Buy
|Warburg Research
|12.08.25
|NORMA Group Add
|Baader Bank
|21.07.25
|NORMA Group Buy
|Warburg Research
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|11:22
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|15.07.25
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.25
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|11.04.25
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|01.04.25
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|NORMA Group SE
|42.88
|-41.74%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:37
|
Baader Bank
Sixt Buy
|11:34
|
UBS AG
Prosus Buy
|11:29
|
UBS AG
Delivery Hero Buy
|11:28
|
UBS AG
Just Eat Takeaway.com Neutral
|11:23
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
RENK Buy
|11:22
|
Deutsche Bank AG
SCHOTT Pharma Buy
|11:22
|
UBS AG
Boeing Buy