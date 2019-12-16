Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NORMA Group Aktie

42.88
CHF
-30.72
CHF
-41.74 %
16.12.2019
SWX
21.10.2025 10:00:37

NORMA Group SE Buy

NORMA Group
13.24 CHF -9.35%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Norma Group mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Buy" belassen. Der Bereich Industrielle Anwendungen sei zurück auf dem Wachstumsweg, schrieb Marc-Rene Tonn in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Insgesamt erwartet er aber durchwachsene Ergebnisse./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: NORMA Group SE Buy
Unternehmen:
NORMA Group SE 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
24.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
14.48 € 		Abst. Kursziel*:
65.75%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
14.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
65.52%
Analyst Name::
Marc-Rene Tonn 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

