NORMA Group 13.24 CHF -9.35% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Norma Group mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Buy" belassen. Der Bereich Industrielle Anwendungen sei zurück auf dem Wachstumsweg, schrieb Marc-Rene Tonn in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Insgesamt erwartet er aber durchwachsene Ergebnisse./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



