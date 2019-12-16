NORMA Group Aktie 12777608 / DE000A1H8BV3
42.88CHF
-30.72CHF
-41.74 %
16.12.2019
SWX
21.10.2025 10:00:37
NORMA Group SE Buy
NORMA Group
13.24 CHF -9.35%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Norma Group mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Buy" belassen. Der Bereich Industrielle Anwendungen sei zurück auf dem Wachstumsweg, schrieb Marc-Rene Tonn in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Insgesamt erwartet er aber durchwachsene Ergebnisse./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
