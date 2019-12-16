NORMA Group Aktie 12777608 / DE000A1H8BV3
NORMA Group SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Norma Group von 17 auf 14 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nikita Papaccio führt den Kursrutsch seit dem Verkauf des Wassermanagement-Geschäfts in einer am Montag vorliegenden Studie auf drei Faktoren zurück: Den niedriger als erhofften Nettomittelzufluss, die angepassten Jahresziele und Unsicherheit um die mittelfristigen Margenziele. Die für das laufende Jahr angepeilte Profitabilität sei überraschend niedrig und impliziere eine negative Marge im Autozuliefergeschäft./tih/mis;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
