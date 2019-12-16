FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Norma Group von 17 auf 14 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nikita Papaccio führt den Kursrutsch seit dem Verkauf des Wassermanagement-Geschäfts in einer am Montag vorliegenden Studie auf drei Faktoren zurück: Den niedriger als erhofften Nettomittelzufluss, die angepassten Jahresziele und Unsicherheit um die mittelfristigen Margenziele. Die für das laufende Jahr angepeilte Profitabilität sei überraschend niedrig und impliziere eine negative Marge im Autozuliefergeschäft./tih/mis;