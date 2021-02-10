Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554
24.16CHF
9.66CHF
66.62 %
10.02.2021
SWX
28.10.2025 10:12:31
Nordex Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Nordex mit einem Kursziel von 25,10 Euro auf "Buy" belassen. Das mittelfristige Margenziel von 8 Prozent komme in Sichtweite, schrieb Ajay Patel am Montagabend nach Quartals-Eckdaten und der Prognoseerhöhung des Herstellers von Windkraftanlagen./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 21:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordex AG Buy
Unternehmen:
Nordex AG
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
Kursziel:
25.10 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
25.00 €
Abst. Kursziel*:
0.40%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
25.42 €
Abst. Kursziel aktuell:
-1.26%
Analyst Name::
Ajay Patel
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Nordex AG
Analysen zu Nordex AG
|10:12
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:13
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|27.10.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|10.10.25
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
