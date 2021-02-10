Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’406 -1.0%  SPI 17’143 -0.9%  Dow 47’545 0.7%  DAX 24’263 -0.2%  Euro 0.9253 -0.1%  EStoxx50 5’700 -0.2%  Gold 3’906 -2.1%  Bitcoin 90’878 0.2%  Dollar 0.7937 -0.2%  Öl 64.5 -2.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
TKMS-Aktie im Fokus: Kann der neue Verteidigungs-Player Rheinmetall, HENSOLDT und RENK herausfordern?
Air Liquide-Aktie in Grün: Ausblick nach leichtem Wachstum bekräftigt
Neue Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet RWE-Aktie mit Buy
Wie viel Gewinn eine Ripple-Investition von vor 1 Jahr abgeworfen hätte
Monero: So lohnend wäre ein Investment von vor 5 Jahren gewesen
Suche...
Plus500 Depot

Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554

24.16
CHF
9.66
CHF
66.62 %
10.02.2021
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

28.10.2025 10:12:31

Nordex Buy

Nordex
23.46 CHF 14.78%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Nordex mit einem Kursziel von 25,10 Euro auf "Buy" belassen. Das mittelfristige Margenziel von 8 Prozent komme in Sichtweite, schrieb Ajay Patel am Montagabend nach Quartals-Eckdaten und der Prognoseerhöhung des Herstellers von Windkraftanlagen./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 21:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Nordex AG Buy
Unternehmen:
Nordex AG 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
25.10 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
25.00 € 		Abst. Kursziel*:
0.40%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
25.42 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-1.26%
Analyst Name::
Ajay Patel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Nordex AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Nordex AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
10:12 Nordex Buy Goldman Sachs Group Inc.
06:13 Nordex Underperform RBC Capital Markets
27.10.25 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
14.10.25 Nordex Underperform RBC Capital Markets
10.10.25 Nordex Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

Nordex AG 24.16 66.62% Nordex AG