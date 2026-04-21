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Boeing Aktie 913253 / US0970231058

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Bilanz ante portas 21.04.2026 22:01:00

Ausblick: Boeing gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Ausblick: Boeing gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Die Prognosen der Experten für die kommende Bilanzvorlage von Boeing.

Boeing
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Boeing äussert sich am 22.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

20 Analysten schätzen im Schnitt, dass Boeing für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,690 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,160 USD je Aktie erwirtschaftet.

22 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 12,62 Prozent auf 21,96 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19,50 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 21 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,076 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,48 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 26 Analysten durchschnittlich auf 97,48 Milliarden USD, gegenüber 89,46 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

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