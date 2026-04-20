RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
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RWE Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Deepa Venkateswaran beschäftigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie erneut mit Reformen am britischen Strommarkt. Die Pläne der britischen Regierung, die Gas- und Strompreise zu entkoppeln, würden das Aufwärtspotenzial für Stromerzeuger begrenzen, stellten aber keine wesentlichen Nachteile dar. Sie glaubt, dass die Aktienkurse darauf überreagiert haben./tih/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 04:45 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Market-Perform
|
Unternehmen:
RWE AG St.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
57.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
56.94 €
|
Abst. Kursziel*:
0.11%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
57.22 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0.38%
|
Analyst Name::
Deepa Venkateswaran
|
KGV*:
-
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