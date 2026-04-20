Ahold Delhaize Aktie 33273088 / NL0011794037
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ahold Delhaize auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. William Woods geht in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie davon aus, dass Künstliche Intelligenz im europäischen Einzelhandel eher eine Evolution statt eine Revolution mit sich bringt. Entscheidend seien die Produktkategorien, schrieb er. Mehrmarkenhändler wie Zalando dürften dies im Bekleidungsmarkt deutlicher zu spüren bekommen, während Lebensmittelhändler und Einmarkenshops defensiver positioniert seien./tih/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform
|
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
38.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
41.30 €
|
Abst. Kursziel*:
-7.99%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
41.28 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7.95%
|
Analyst Name::
William Woods
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ahold Delhaize (Ahold)
|
14.04.26
|EURO STOXX 50-Papier Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ahold Delhaize (Ahold) von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
08.04.26
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 zündet letztendlich Kursrakete (finanzen.ch)
|
08.04.26
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 hebt ab (finanzen.ch)
|
08.04.26
|Pluszeichen in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 mittags (finanzen.ch)
|
08.04.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 beginnt den Mittwochshandel mit klaren Gewinnen (finanzen.ch)
|
07.04.26
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 fällt schlussendlich zurück (finanzen.ch)
|
07.04.26
|Schwache Performance in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.ch)
|
07.04.26
|Pluszeichen in Europa: So steht der Euro STOXX 50 mittags (finanzen.ch)