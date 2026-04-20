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Alphabet A Aktie 29798540 / US02079K3059

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20.04.2026 18:38:10

Alphabet A (ex Google) Overweight

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung der Alphabet A-Aktie auf "Overweight" mit einem Kursziel von 395 US-Dollar belassen. Auch wenn die Konferenz "Google Cloud Next", auf der neue KI-Lösungen, Cloud-Infrastrukturen und Sicherheitsfunktionen vorgestellt werden, in der Vergangenheit kein wesentlicher Impulsgeber für die Alphabet-Aktien gewesen sei, dürfte die Veranstaltung in diesem Jahr an Bedeutung gewinnen, schrieb Doug Anmuth in einer am Montag vorliegenden Studie. Denn Google Cloud sei mittlerweile zweitgrößter Geschäftsbereich des Unternehmens und das am schnellsten wachsende Segment./rob/edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 11:51 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 12:05 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Overweight
Unternehmen:
Alphabet A (ex Google) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
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Rating jetzt:
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Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Doug Anmuth 		KGV*:
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