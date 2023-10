NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nordea von 130 auf 135 schwedische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Sofie Peterzens hob nach den Zahlen der Bank für das dritte Quartal ihre Schätzungen für den Überschuss an, wie aus einer am Montag vorliegenden Studie hervorgeht. Hauptgründe seien leicht höhere Annahmen für das Nettozinseinkommen und etwas geringere Kosten. Das Papier sei fair bewertet./ajx/he;