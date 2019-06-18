Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’103 -0.2%  SPI 16’803 -0.1%  Dow 46’267 -0.3%  DAX 23’611 0.4%  Euro 0.9349 0.0%  EStoxx50 5’472 0.6%  Gold 3’755 0.2%  Bitcoin 88’533 -0.9%  Dollar 0.7918 -0.1%  Öl 67.9 2.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
EPH-Aktie: Rückkehr in die Gewinnzone im ersten Halbjahr
Lufthansa-Aktie auf grünem Terrain: Airline in München wieder sehr viel pünktlicher
CleanSpark setzt auf Wachstum: Neue Finanzierung treibt Aktie an
Walt Disney-Aktie schwächer: Jimmy Kimmels Late-Night-Talk kehrt zurück
So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Abend
Suche...

Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie 40543008 / FI4000297767

7.24
CHF
-0.38
CHF
-5.04 %
18.06.2019
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

23.09.2025 19:34:38

Nordea Bank Abp Registered Buy

Nordea Bank Abp Registered Shs
12.76 CHF 1.24%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nordea von 15,00 auf 16,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nordea sei eine der qualitativ hochwertigsten Banken Europas und könne auf dem Kapitalmarkttag am 5. November ihre Vorteile durch das Engagement in Nordeuropa darlegen, schrieb Alexander Demetriou in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Im Fokus dürften die Wachstumsmöglichkeiten und die Kosteneffizienz stehen. Dank einer überdurchschnittlichen Ausschüttungsquote sowie hoher und verlässlicher Erträge bleibe die Aktie seine einzige Kaufempfehlung unter den nordeuropäischen Banken./gl/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 12:31 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 12:31 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
16.60 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
13.74 € 		Abst. Kursziel*:
20.77%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
13.91 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19.34%
Analyst Name::
Alexander Demetriou 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Nordea Bank Abp Registered Shs

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten