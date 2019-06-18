Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie 40543008 / FI4000297767
Nordea Bank Abp Registered Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nordea von 15,00 auf 16,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nordea sei eine der qualitativ hochwertigsten Banken Europas und könne auf dem Kapitalmarkttag am 5. November ihre Vorteile durch das Engagement in Nordeuropa darlegen, schrieb Alexander Demetriou in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Im Fokus dürften die Wachstumsmöglichkeiten und die Kosteneffizienz stehen. Dank einer überdurchschnittlichen Ausschüttungsquote sowie hoher und verlässlicher Erträge bleibe die Aktie seine einzige Kaufempfehlung unter den nordeuropäischen Banken./gl/men;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|
Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
16.60 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
13.74 €
|
Abst. Kursziel*:
20.77%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
13.91 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.34%
|
Analyst Name::
Alexander Demetriou
|
KGV*:
-
