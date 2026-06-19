Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie 40543008 / FI4000297767
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Nordea Bank Abp Registered Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nordea von 196 auf 200 schwedische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die am 16. Juli anstehenden Quartalszahlen der Bank dürften einen bereinigten Vorsteuergewinn auf Vorjahresniveau, aber unter dem des ersten Quartals belegen, schrieb Johan Ekblom in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Der Zinsüberschuss sollte schon im ersten Quartal die Talsohle erreicht haben - die Erholung von hier aus dürfte sich aber zäh gestalten. Ekblom erwartet zudem zur Zahlenvorlage oder im dritten Quartal die Ankündigung eines weiteren 500 Millionen Euro schweren Aktienrückkaufprogramms./gl/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|
Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
16.50 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
16.46 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Johan Ekblom
|
KGV*:
-
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|Barclays Capital
|23.04.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
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|22.04.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:17
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
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|14.05.26
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|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.04.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|06.05.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
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|Barclays Capital
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Barclays Capital
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|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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|Nordea Bank Abp Registered Shs Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.07.24
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Aktien in diesem Artikel
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|15.15
|-0.01%
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