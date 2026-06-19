Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’760 0.0%  SPI 19’432 -0.2%  Dow 51’565 0.1%  DAX 25’050 0.1%  Euro 0.9242 0.2%  EStoxx50 6’313 -0.2%  Gold 4’152 -1.4%  Bitcoin 50’303 -0.7%  Dollar 0.8064 0.2%  Öl 79.7 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335SpaceX156888148Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Sika41879292
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Freitagmittag
BMW-Aktie steigt dennoch: Moody's wird nach Gewinnwarnung pessimistischer
Volkswagen verteilt Milliarden an Aktionäre: VW-Aktie wegen Dividendenabschlag optisch im Minus
Rheinmetall-Aktie zieht kräftig an: Vorstands-Chef ist für Verbot von KI-Waffeneinsatz
Volatilitäts-Targeting bei ETFs: So lassen sich Marktschwankungen besser steuern
Suche...

Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie 40543008 / FI4000297767

15.16
CHF
0.01
CHF
0.07 %
12:49:44
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

19.06.2026 11:17:13

Nordea Bank Abp Registered Buy

Nordea Bank Abp Registered Shs
15.16 CHF 0.07%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nordea von 196 auf 200 schwedische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die am 16. Juli anstehenden Quartalszahlen der Bank dürften einen bereinigten Vorsteuergewinn auf Vorjahresniveau, aber unter dem des ersten Quartals belegen, schrieb Johan Ekblom in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Der Zinsüberschuss sollte schon im ersten Quartal die Talsohle erreicht haben - die Erholung von hier aus dürfte sich aber zäh gestalten. Ekblom erwartet zudem zur Zahlenvorlage oder im dritten Quartal die Ankündigung eines weiteren 500 Millionen Euro schweren Aktienrückkaufprogramms./gl/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 12:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / 12:06 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
16.50 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
16.46 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Johan Ekblom 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Nordea Bank Abp Registered Shs

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Nordea Bank Abp Registered Shs

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
11:17 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy UBS AG
14.05.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Deutsche Bank AG
06.05.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight Barclays Capital
23.04.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Deutsche Bank AG
22.04.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen