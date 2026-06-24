Anleger vor dem Wechsel? Warum die SpaceX-Aktie Bitcoin gefährlich werden könnte

• SpaceX-IPO zieht Milliarden an Anlegerkapital an• Bitcoin gerät durch mögliche Umschichtungen unter Druck• Experten sehen Gegenwind für Kryptowährungen

Der Börsengang von SpaceX sorgte nicht nur an den Aktienmärkten für Begeisterung, sondern könnte auch erhebliche Auswirkungen auf den Kryptomarkt haben. Während die Raumfahrtfirma von Elon Musk mit ihrem Mega-IPO Geschichte schrieb, geriet der Bitcoin unter Druck. Laut Experten könnte der Grund in einer massiven Umschichtung von Anlegergeldern liegen.

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Milliarden fliessen in Musks Raumfahrtfirma - und fehlen dem Kryptomarkt

Zeitgleich mit dem erfolgreichen Börsendebüt von SpaceX verzeichneten US-Spot-Bitcoin-ETFs laut Business Punk Mittelabflüsse in Milliardenhöhe. Viele Marktbeobachter sehen darin keinen Zufall. Statt Kapital in Kryptowährungen zu halten, könnten Investoren ihre Positionen verkauft haben, um sich Anteile am wohl spektakulärsten Börsengang der vergangenen Jahre zu sichern. Einen eindeutigen Beweis für diesen Zusammenhang gibt es zwar nicht. Dennoch hält Geoffrey Kendrick, Global Head of Digital Assets Research bei Standard Chartered, dieses Szenario für plausibel, wie aus einer Bloomberg vorliegenden Kundenmitteilung hervorgeht.

Zusätzlichen Druck erzeugen gemäss Business Punk Änderungen bei wichtigen Aktienindizes. Nasdaq und FTSE Russell nehmen Mega-IPOs künftig deutlich schneller in ihre Indizes auf. Dadurch müssen passive Indexfonds automatisch Aktien wie SpaceX kaufen - unabhängig davon, ob Fondsmanager das Unternehmen attraktiv finden oder nicht. Auch dadurch könnten Gelder aus anderen Anlageklassen, darunter Kryptowährungen, abgezogen werden.

Der bekannte Leerverkäufer Jim Chanos bezeichnete SpaceX im Rahmen der iConnections-Konferenz in New York als "IPO der Hoffnungen und Träume". Seine Aussage verdeutlicht, dass emotionale Zukunftsvisionen derzeit enorme Kapitalströme auslösen können. Selbst Michael Saylor, einer der prominentesten Bitcoin-Befürworter, sieht die jüngsten Kursverluste in einem X-Beitrag vom 4. Juni als Folge einer Kapitalrotation. Anleger würden demnach derzeit verstärkt Geld in KI-Investitionen umschichten - zulasten von Bitcoin.

Capital markets are funding the AI buildout at historic scale: ~$400B over 6 months. Bitcoin ETFs have seen ~$4B of outflows since May 14, pressuring $BTC. This is a capital rotation, not a Bitcoin impairment. Volatility creates opportunity. - Michael Saylor (@saylor) June 4, 2026

Bodenbildung bei Bitcoin - aber der entscheidende Impuls fehlt

Trotz der jüngsten Kursverluste sprechen einige On-Chain-Daten dafür, dass sich Bitcoin einer möglichen Bodenbildung nähert. Laut Business Punk befinden sich nur noch rund 45 Prozent aller Bitcoin im Gewinn - ein Niveau, das in früheren Marktzyklen häufig Wendepunkte markierte. Gleichzeitig ist die langfristige Volatilität der Kryptowährung deutlich gesunken.

Dennoch warnen Analysten vor voreiligen Schlüssen. Das Analysehaus CryptoQuant bezeichnete das aktuelle Preisniveau lediglich als "Kandidat für eine Bewertungsuntergrenze", nicht jedoch als bestätigten Tiefpunkt.

Hinzu kommt, dass weitere milliardenschwere Börsengänge im Technologiesektor bevorstehen könnten. Sollten künftig auch Unternehmen aus dem Bereich Künstliche Intelligenz wie OpenAI oder Anthropic an die Börse gehen, dürfte der Wettbewerb um das verfügbare Anlegerkapital weiter zunehmen. Für Bitcoin könnte das bedeuten, dass es trotz stabilerer Fundamentaldaten kurzfristig schwer bleibt, neue Höchststände zu erreichen.

Bitcoin oder SpaceX-Aktie? Worauf Anleger jetzt achten sollten

Das SpaceX-IPO hat eindrucksvoll gezeigt, wie stark grosse Börsengänge inzwischen die Kapitalströme an den Finanzmärkten beeinflussen können. Für Anleger dürfte in den kommenden Monaten vor allem die Entwicklung der globalen Kapitalströme entscheidend sein. Solange milliardenschwere Börsengänge wie SpaceX oder mögliche IPOs weiterer KI-Unternehmen die Aufmerksamkeit der Investoren auf sich ziehen, könnte Bitcoin kurzfristig unter Druck bleiben.

Langfristig orientierte Anleger sollten sich davon jedoch nicht zwangsläufig verunsichern lassen. Entscheidend wird sein, ob neue Impulse - etwa durch eine lockerere Geldpolitik, steigende institutionelle Nachfrage oder regulatorische Fortschritte - frisches Kapital in den Kryptomarkt lenken. Bis dahin bleibt Bitcoin ein potenziell chancenreiches, aber weiterhin schwankungsanfälliges Investment.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.ch

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