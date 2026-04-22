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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Nordea nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Die Bank habe im ersten Quartal ordentlich abgeschnitten und in den aktuell unsicheren Zeiten positiv überrascht, schrieb Alexander Demetriou am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Die Jahresziele seien bestätigt worden./gl/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 01:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 01:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.