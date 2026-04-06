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Modernisierung 06.04.2026 08:47:00

Lufthansa-Aktie: Edelweiss erneuert Kurz- und Mittelstreckenflotte mit erstem Airbus A320neo

Lufthansa-Aktie: Edelweiss erneuert Kurz- und Mittelstreckenflotte mit erstem Airbus A320neo

Die Schweizer Ferienfluggesellschaft Edelweiss hat einen neuen Kurz- und Mittelstreckenjet der jüngsten Flugzeuggeneration in Empfang genommen.

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Mit ihrem ersten Airbus A320neo treibt die Swiss-Schwester die Modernisierung ihrer Flotte voran. Das Flugzeug wurde am Donnerstagabend in Zürich begrüsst, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte.

Die Maschine mit der Immatrikulation HB-JDB kam aus Norwich in Grossbritannien, wo sie zuvor lackiert worden war. Der Airbus A320neo gehört zur neuesten Flugzeuggeneration. Die Maschine verbraucht weniger Treibstoff als frühere Generationen und macht auch weniger Lärm.

Der erste kommerzielle Einsatz ist für Samstag geplant, mit Flügen nach Larnaca und Rhodos. Bis 2028 will Edelweiss fünf weitere Flugzeuge dieses Typs in die Flotte aufnehmen.

Bis 2028 soll die gesamte Kurzstreckenflotte von insgesamt 14 auf 18 Maschinen wachsen, wie Edelweiss-Chef Bernd Bauer der Nachrichtenagentur AWP im vergangenen September sagte. Dabei werden auch alte Maschinen ausgemustert.

Die Erneuerung und Vergrösserung der Edelweiss-Kurzstreckenflotte in den kommenden Jahren kostet einen dreistelligen Millionenbetrag, wie Bauer damals weiter sagte. Dafür benötigt Edelweiss auch zusätzliches Personal. Für das laufende Jahr plant die Airline demnach die Einstellung von 250 bis 300 Flugbegleitern.

to/

Zürich (awp)

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Bildquelle: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images,Vacclav / Shutterstock.com,Jorg Hackemann / Shutterstock.com

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