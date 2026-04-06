Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
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06.04.2026 08:47:00
Lufthansa-Aktie: Edelweiss erneuert Kurz- und Mittelstreckenflotte mit erstem Airbus A320neo
Die Schweizer Ferienfluggesellschaft Edelweiss hat einen neuen Kurz- und Mittelstreckenjet der jüngsten Flugzeuggeneration in Empfang genommen.
Die Maschine mit der Immatrikulation HB-JDB kam aus Norwich in Grossbritannien, wo sie zuvor lackiert worden war. Der Airbus A320neo gehört zur neuesten Flugzeuggeneration. Die Maschine verbraucht weniger Treibstoff als frühere Generationen und macht auch weniger Lärm.
Der erste kommerzielle Einsatz ist für Samstag geplant, mit Flügen nach Larnaca und Rhodos. Bis 2028 will Edelweiss fünf weitere Flugzeuge dieses Typs in die Flotte aufnehmen.
Bis 2028 soll die gesamte Kurzstreckenflotte von insgesamt 14 auf 18 Maschinen wachsen, wie Edelweiss-Chef Bernd Bauer der Nachrichtenagentur AWP im vergangenen September sagte. Dabei werden auch alte Maschinen ausgemustert.
Die Erneuerung und Vergrösserung der Edelweiss-Kurzstreckenflotte in den kommenden Jahren kostet einen dreistelligen Millionenbetrag, wie Bauer damals weiter sagte. Dafür benötigt Edelweiss auch zusätzliches Personal. Für das laufende Jahr plant die Airline demnach die Einstellung von 250 bis 300 Flugbegleitern.
to/
Zürich (awp)
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