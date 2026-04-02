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Ströer Aktie 11458764 / DE0007493991

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02.04.2026
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02.04.2026 20:30:03

Ströer SECo Overweight

Ströer
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ströer von 44 auf 46 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Marcus Diebel aktualisierte in einem am Donnerstag vorliegenden Dokument sein Bewertungsmodell für den Werbevermarkter. Dabei berücksichtigte er den jüngst veröffentlichten Geschäftsbericht und das angekündigte Aktienrückkaufprogramm./rob/la/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2026 / 15:20 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.04.2026 / 15:20 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Overweight
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
46.00 €
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Overweight 		Kurs*:
30.30 € 		Abst. Kursziel*:
51.82%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
31.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
45.11%
Analyst Name::
Marcus Diebel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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