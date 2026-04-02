Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’982 -0.1%  SPI 18’124 -0.1%  Dow 46’505 -0.1%  DAX 23’168 -0.6%  Euro 0.9217 0.0%  EStoxx50 5’693 -0.7%  Gold 4’687 0.2%  Bitcoin 55’139 -0.2%  Dollar 0.7974 -0.3%  Öl 108 -0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Aktien von Roche, Novartis & Co.: Trump verhängt 100-Prozent-Zölle - Reduzierter Satz von 15% für die Schweiz
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Vormittag
ATX-Papier UNIQA Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UNIQA Insurance von vor einem Jahr abgeworfen
MDAX-Papier RTL-Aktie: So viel Verlust hätte ein RTL-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LOréal von vor 5 Jahren abgeworfen
Suche...
eToro entdecken

AB InBev Aktie 34149140 / BE0974293251

56.76
CHF
0.94
CHF
1.69 %
02.04.2026
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

02.04.2026 20:49:54

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight

AB InBev
56.76 CHF 1.69%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Sie rechne bei dem Brauereikonzern mit einem gewissen Absatzanstieg, da die Terminierung von Ostern den wichtigsten Märkten zugutekomme, schrieb Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Vorschau. Dank solider Wachstumsgrundlagen, einer soliden Bilanz und der anstehenden Aktienrückkäufe bleibe AB Inbev ihr bevorzugter Wert im Bereich der europäischen Basiskonsumgüter./rob/la/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2026 / 18:25 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.04.2026 / 18:25 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
73.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
61.74 € 		Abst. Kursziel*:
18.24%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
61.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18.12%
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
02.04.26 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.03.26 AB InBev Buy Goldman Sachs Group Inc.
18.03.26 AB InBev Outperform RBC Capital Markets
18.03.26 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.03.26 AB InBev Buy UBS AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen