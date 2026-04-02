AB InBev Aktie 34149140 / BE0974293251
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AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Sie rechne bei dem Brauereikonzern mit einem gewissen Absatzanstieg, da die Terminierung von Ostern den wichtigsten Märkten zugutekomme, schrieb Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Vorschau. Dank solider Wachstumsgrundlagen, einer soliden Bilanz und der anstehenden Aktienrückkäufe bleibe AB Inbev ihr bevorzugter Wert im Bereich der europäischen Basiskonsumgüter./rob/la/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
73.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
61.74 €
|
Abst. Kursziel*:
18.24%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
61.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.12%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
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