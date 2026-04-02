NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Sie rechne bei dem Brauereikonzern mit einem gewissen Absatzanstieg, da die Terminierung von Ostern den wichtigsten Märkten zugutekomme, schrieb Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Vorschau. Dank solider Wachstumsgrundlagen, einer soliden Bilanz und der anstehenden Aktienrückkäufe bleibe AB Inbev ihr bevorzugter Wert im Bereich der europäischen Basiskonsumgüter./rob/la/he;