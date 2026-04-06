Nestlé-Aktie: Brand in Fabrik der Marke Cailler in Broc FR

Die Besucher des Schokoladenmuseums Maison Cailler wurden vorsorglich evakuiert. Verletzte gab es keine. Erste Erkenntnisse deuten laut Polizei auf eine technische Ursache für das Feuer hin.

Gegen 10.30 Uhr wurde in der Fabrik ein automatischer Feueralarm ausgelöst, wie es in einer Mitteilung der Freiburger Kantonspolizei hiess. Das Sicherheitspersonal stellte einen Brandherd an einer Maschine im Produktionsbereich fest. Vorsichtshalber seien rund 150 Besucher evakuiert worden, die sich im Maison Cailler, dem angrenzenden Gebäude, aufhielten.

Der Brand wurde von der Feuerwehr rasch unter Kontrolle gebracht und blieb auf die Maschine beschränkt. Er griff nicht auf andere Anlagen über. Drei Personen wurden vorsorglich von den Rettungssanitätern untersucht. Das Museum soll am Samstag wieder aufgehen, wie Cailler mitteilte.

Zur Höhe des Sachschadens konnte eine Sprecherin von Nestlé Schweiz vorerst keine Angaben machen. Welche Auswirkungen der Brand auf die Produktion hat, werde derzeit eruiert, sagte sie der Nachrichtenagentur AWP auf Anfrage. "Wir sind dabei, die Ursachen und Auswirkungen des Vorfalls zu klären."

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Broc FR (awp/sda)