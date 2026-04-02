FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hypoport nach den Ende März bestätigten Jahreszahlen 2025 und den Zielen für 2026 von 318 auf 160 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Buy" belassen. Der sprunghafte Anstieg des operativen Ergebnisses und der Ebit-Marge sei vor allem auf das Segment Real Estate & Mortgage zurückzuführen, mit einem starken Wachstum des B2B-Kreditmarktplatzes Europace und einer verbesserten Profitabilität der Value AG, schrieb Olivia Pulvermacher in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf den Ausblick hält die Analystin vor allem den neuen Ausblick für das Geschäftsjahr 2029 für entscheidend./ck/he;