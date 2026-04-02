Hypoport Aktie 3521872 / DE0005493365
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Hypoport SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hypoport nach den Ende März bestätigten Jahreszahlen 2025 und den Zielen für 2026 von 318 auf 160 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Buy" belassen. Der sprunghafte Anstieg des operativen Ergebnisses und der Ebit-Marge sei vor allem auf das Segment Real Estate & Mortgage zurückzuführen, mit einem starken Wachstum des B2B-Kreditmarktplatzes Europace und einer verbesserten Profitabilität der Value AG, schrieb Olivia Pulvermacher in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf den Ausblick hält die Analystin vor allem den neuen Ausblick für das Geschäftsjahr 2029 für entscheidend./ck/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hypoport SE Buy
|
Unternehmen:
Hypoport SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
160.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
73.00 €
|
Abst. Kursziel*:
119.18%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
75.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
111.64%
|
Analyst Name::
Olivia Pulvermacher
|
KGV*:
-
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