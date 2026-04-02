Nemetschek Aktie 329782 / DE0006452907
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Nemetschek SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Nemetschek von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 100 auf 85 Euro gesenkt. Ungeachtet der Sorgen rund um agentische Künstliche Intelligenz (KI) für das langfristige Wachstum der Softwarebranche hält Analyst Nicolas Herms die Markteinschätzung für Nemetschek für zu negativ. Die Aktie des auf Bausoftware spezialisierten Unternehmens sei um mehr als 50 Prozent im Vergleich zu den Höchstständen zurückgegangen, was ihm zufolge nicht gerechtfertigt ist. Wie er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie schrieb, verfügt Nemetschek über eindeutige Wettbewerbsvorteile und einen klaren Wachstumspfad mit Potenzial für positive Schätzungsanpassungen. Auch greifbare Fortschritte in der Monetarisierung von KI dürften sich abzeichnen./ck/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nemetschek SE Buy
|
Unternehmen:
Nemetschek SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
85.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
62.35 €
|
Abst. Kursziel*:
36.33%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
65.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30.77%
|
Analyst Name::
Nicolas Herms
|
KGV*:
-
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