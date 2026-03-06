GFT Aktie 970686 / DE0005800601
16.82CHF
0.60CHF
3.71 %
10:41:36
BRXC
09.03.2026 08:40:25
GFT SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für GFT Technologies mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Buy" belassen. Der IT-Dienstleister sei auf dem Weg zu einer Erholung der Profitabilität, schrieb Wolfgang Specht am Freitagabend. Der Ausblick auf das laufende Jahr deute auf eine Rückkehr zu Wachstum hin./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 17:25 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
GFT SE
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Kursziel:
24.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
31.26 €
Abst. Kursziel*:
-23.22%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
18.74 €
Abst. Kursziel aktuell:
28.07%
Analyst Name::
Wolfgang Specht
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu GFT SE
06.03.26
|EQS-PVR: GFT Technologies SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
05.03.26
|Handel in Frankfurt: SDAX fällt zum Handelsende (finanzen.ch)
05.03.26
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX nachmittags in Grün (finanzen.ch)
05.03.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX klettert mittags (finanzen.ch)
05.03.26
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX fällt zum Start des Donnerstagshandels zurück (finanzen.ch)
05.03.26
|EQS-News: GFT’s AI-Centric Strategy Delivers: 2025 Guidance Exceeded, Profitability Improved in Second Half, Proprietary Agentic AI Platform Wynxx Records Significant Growth (EQS Group)
05.03.26