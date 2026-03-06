Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
GFT Aktie 970686 / DE0005800601

16.82
CHF
0.60
CHF
3.71 %
10:41:36
BRXC
09.03.2026 08:40:25

GFT SE Buy

GFT
16.82 CHF 3.71%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für GFT Technologies mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Buy" belassen. Der IT-Dienstleister sei auf dem Weg zu einer Erholung der Profitabilität, schrieb Wolfgang Specht am Freitagabend. Der Ausblick auf das laufende Jahr deute auf eine Rückkehr zu Wachstum hin./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 17:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

GFT SE Buy
Unternehmen:
GFT SE 		Analyst:
Kursziel: 24.00 €
24.00 €
Rating jetzt: Buy
Buy 		Kurs*:
31.26 € 		Abst. Kursziel*:
-23.22%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
18.74 € 		Abst. Kursziel aktuell:
28.07%
Analyst Name::
Wolfgang Specht 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

