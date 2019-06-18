Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie 40543008 / FI4000297767
7.24CHF
-0.38CHF
-5.04 %
18.06.2019
SWX
16.10.2025 12:33:05
Nordea Bank Abp Registered Buy
Nordea Bank Abp Registered Shs
12.96 CHF 1.57%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordea nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 16,60 Euro belassen. Das Quartal sei stark gewesen, schrieb Alexander Demetriou in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Die wichtigsten Kennziffern der nordischen Bank hätten die Erwartungen übertroffen. Auch die Prognosen für die Kosten seien besser als erwartet./bek/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 01:35 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 01:35 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 01:35 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|
Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
16.60 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
14.14 €
|
Abst. Kursziel*:
17.44%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
14.57 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.93%
|
Analyst Name::
Alexander Demetriou
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nordea Bank Abp Registered Shs
|13:01
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|12:33
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|7.24
|-5.04%
