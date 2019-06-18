Nordea Bank Abp Registered Shs 12.96 CHF 1.57% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nordea nach Zahlen von 16,60 auf 16,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal der skandinavischen Bank sei solide ausgefallen, schrieb Alexander Demetriou in einer am Freitag vorliegenden Studie. Daraus resultierten geringfügig veränderte Schätzungen und das höhere Kursziel./mf/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 10:46 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.