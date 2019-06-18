Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie 40543008 / FI4000297767
7.24CHF
-0.38CHF
-5.04 %
18.06.2019
SWX
17.10.2025 12:45:34
Nordea Bank Abp Registered Buy
Nordea Bank Abp Registered Shs
12.96 CHF 1.57%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nordea nach Zahlen von 16,60 auf 16,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal der skandinavischen Bank sei solide ausgefallen, schrieb Alexander Demetriou in einer am Freitag vorliegenden Studie. Daraus resultierten geringfügig veränderte Schätzungen und das höhere Kursziel./mf/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 10:46 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
16.70 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
14.63 €
|
Abst. Kursziel*:
14.15%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
14.44 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.65%
|
Analyst Name::
Alexander Demetriou
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
