Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’587 -0.9%  SPI 17’288 -0.9%  Dow 45’952 -0.7%  DAX 23’905 -1.5%  Euro 0.9254 -0.1%  EStoxx50 5’616 -0.6%  Gold 4’298 -0.7%  Bitcoin 83’969 -1.9%  Dollar 0.7929 0.0%  Öl 61.0 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
ETFs vs. Indexfonds: Was ist eigentlich der Unterschied?
Nestlé-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Hold-Bewertung bekannt
Bernstein Research mit Investmenttipp: Outperform-Note für BASF-Aktie
ABB (Asea Brown Boveri)-Analyse: Sell-Bewertung für ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie von Deutsche Bank AG
Merck-Aktie: Jüngste Einstufung durch Deutsche Bank AG
Suche...

Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie 40543008 / FI4000297767

7.24
CHF
-0.38
CHF
-5.04 %
18.06.2019
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

17.10.2025 12:45:34

Nordea Bank Abp Registered Buy

Nordea Bank Abp Registered Shs
12.96 CHF 1.57%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nordea nach Zahlen von 16,60 auf 16,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal der skandinavischen Bank sei solide ausgefallen, schrieb Alexander Demetriou in einer am Freitag vorliegenden Studie. Daraus resultierten geringfügig veränderte Schätzungen und das höhere Kursziel./mf/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 10:46 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
16.70 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
14.63 € 		Abst. Kursziel*:
14.15%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
14.44 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15.65%
Analyst Name::
Alexander Demetriou 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse