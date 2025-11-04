Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
AMD Aktie 903491 / US0079031078

193.20
CHF
-13.66
CHF
-6.60 %
09:00:11
BRXC
05.11.2025 07:42:44

AMD (Advanced Micro Devices) Buy

AMD
193.20 CHF -6.60%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für AMD von 265 auf 300 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Gemessen an der Kursrally vor dem Quartalsbericht, könnten die Ergebnisse für einen Rückschlag in den Aktien sorgen, schrieb Timothy Arcuri am Mittwochmorgen. Er würde an Stelle der Anleger aber "nicht frech werden" vor dem in der kommenden Woche anstehenden Analystentag, auf dem AMD vermutlich den Weg für 15 bis 20 Dollar Gewinn je Aktie bis Ende der Dekade vorzeichne./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 04:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 04:17 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf AMD

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender AMD-Kurs >5 >10 >15
Fallender AMD-Kurs >5 >10 >20
Zusammenfassung: AMD (Advanced Micro Devices) Inc. Buy
Unternehmen:
AMD (Advanced Micro Devices) Inc. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 300.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 250.05 		Abst. Kursziel*:
19.98%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 250.11 		Abst. Kursziel aktuell:
19.95%
Analyst Name::
Timothy Arcuri 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

