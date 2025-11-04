AMD Aktie 903491 / US0079031078
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
AMD (Advanced Micro Devices) Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für AMD von 265 auf 300 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Gemessen an der Kursrally vor dem Quartalsbericht, könnten die Ergebnisse für einen Rückschlag in den Aktien sorgen, schrieb Timothy Arcuri am Mittwochmorgen. Er würde an Stelle der Anleger aber "nicht frech werden" vor dem in der kommenden Woche anstehenden Analystentag, auf dem AMD vermutlich den Weg für 15 bis 20 Dollar Gewinn je Aktie bis Ende der Dekade vorzeichne./ag/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 04:17 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AMD (Advanced Micro Devices) Inc. Buy
|
Unternehmen:
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 300.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 250.05
|
Abst. Kursziel*:
19.98%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 250.11
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.95%
|
Analyst Name::
Timothy Arcuri
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|
04.11.25
|AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Abend schwächer (finanzen.ch)
|
04.11.25
|AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: Anleger schicken AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag auf rotes Terrain (finanzen.ch)
|
03.11.25
|MARKT USA/Positive Stimmung an Wall Street dürfte andauern (Dow Jones)
|
29.10.25
|S&P 500-Papier AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AMD (Advanced Micro Devices) von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
24.10.25
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
24.10.25
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
24.10.25
|Börse New York: NASDAQ 100 zeigt sich mittags fester (finanzen.ch)
|
24.10.25
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|07:42
|AMD Buy
|UBS AG
|07.05.25
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|22.04.25
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|05.02.25
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.24
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:42
|AMD Buy
|UBS AG
|07.05.25
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|22.04.25
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|05.02.25
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.24
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:42
|AMD Buy
|UBS AG
|07.05.25
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|31.07.24
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.01.24
|AMD Buy
|UBS AG
|22.04.25
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|05.02.25
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.24
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.24
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.24
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|206.86
|-0.17%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:24
|
RBC Capital Markets
AUTO1 Outperform
|08:19
|
Bernstein Research
GSK Outperform
|08:15
|
JP Morgan Chase & Co.
Vonovia Overweight
|08:13
|
JP Morgan Chase & Co.
BMW Overweight
|08:04
|
UBS AG
Continental Buy
|08:01
|
UBS AG
Nemetschek Neutral
|07:57
|
Barclays Capital
AIXTRON Overweight