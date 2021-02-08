Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
17.50
CHF
14.50
CHF
483.33 %
08.02.2021
SWX
05.11.2025 07:57:03

AIXTRON SE Overweight

AIXTRON
15.31 CHF 5.52%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Aixtron von 12 auf 20 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Chips zum Management der für KI benötigten Energie könnten zur aufregenden Wachstumsstory für den Halbleiterausrüster werden, schrieb Rohan Bahl am Dienstagabend in seiner Neubewertung. Er sieht rund 100 Millionen Euro Umsatzchance jährlich - mit weiterem Überraschungspotenzial./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 20:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AIXTRON SE Overweight
Unternehmen:
AIXTRON SE 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
20.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
16.05 € 		Abst. Kursziel*:
24.65%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
16.49 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21.32%
Analyst Name::
Rohan Bahl 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

