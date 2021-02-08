AIXTRON Aktie 4566068 / DE000A0WMPJ6
05.11.2025 07:57:03
AIXTRON SE Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Aixtron von 12 auf 20 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Chips zum Management der für KI benötigten Energie könnten zur aufregenden Wachstumsstory für den Halbleiterausrüster werden, schrieb Rohan Bahl am Dienstagabend in seiner Neubewertung. Er sieht rund 100 Millionen Euro Umsatzchance jährlich - mit weiterem Überraschungspotenzial./ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 20:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
AIXTRON SE
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
20.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
16.05 €
|
Abst. Kursziel*:
24.65%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
16.49 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.32%
|
Analyst Name::
Rohan Bahl
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AIXTRON SE
|07:57
|AIXTRON Overweight
|Barclays Capital
|04.11.25
|AIXTRON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.25
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
|31.10.25
|AIXTRON Kaufen
|DZ BANK
|31.10.25
|AIXTRON Neutral
|UBS AG
