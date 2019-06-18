Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie

7.24
CHF
-0.38
CHF
-5.04 %
18.06.2019
SWX
02.10.2025 09:23:07

Nordea Bank Abp Registered Buy

Nordea Bank Abp Registered Shs
12.76 CHF 1.24%


FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nordea von 15 auf 16 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das in Finnland ansässige Institut bleibe ihr "Top Pick" unter den nordeuropäischen Banken, schrieb Marlene Eibensteiner in ihrem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Sie verwies auf stabile Zinseinnahmen, eine hohe Profitabilität und eine überlegene Kapitalrendite. Dafür seien die Aktien nicht überteuert./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
16.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
13.96 € 		Abst. Kursziel*:
14.61%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
14.04 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14.00%
Analyst Name::
Marlene Eibensteiner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Nordea Bank Abp Registered Shs

  
