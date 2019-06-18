Nordea Bank Abp Registered Shs 12.76 CHF 1.24% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nordea von 15 auf 16 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das in Finnland ansässige Institut bleibe ihr "Top Pick" unter den nordeuropäischen Banken, schrieb Marlene Eibensteiner in ihrem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Sie verwies auf stabile Zinseinnahmen, eine hohe Profitabilität und eine überlegene Kapitalrendite. Dafür seien die Aktien nicht überteuert./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 08:05 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.