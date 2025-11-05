Under Armour Aktie 2263631 / US9043111072
|Quartalsbilanz in Sicht
|
05.11.2025 17:11:00
Ausblick: Under Armour gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Mit diesen Ergebnissen rechnen Analysten für die kommende Under Armour-Bilanz.
Under Armour wird am 06.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
23 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,025 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,390 USD erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 21 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 1,31 Milliarden USD aus - das entspräche einem Minus von 6,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,40 Milliarden USD in den Büchern standen.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 25 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,053 USD je Aktie, gegenüber -0,470 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 23 Analysten durchschnittlich bei 4,95 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 5,17 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu Under Armour Inc.
Analysen zu Under Armour Inc.
