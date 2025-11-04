Ferrari Aktie 30827865 / NL0011585146
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Ferrari Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ferrari nach Zahlen auf "Buy" belassen. Das in US-Dollar lautende Kursziel hob Analystin Zuzanna Pusz am Mittwoch von 529 auf 554 Dollar an. Nach den starken Zahlen des Sportwagenbauers sei der Weg nach vorn nun klarer und die Zweifel ausgeräumt. Die Telefonkonferenz habe ebenso dazu beigetragen, einige Unsicherheiten zu beseitigen. Das Management bekräftigte, dass die Ziele für 2030 eine Untergrenze darstellen und gab eine beruhigende Botschaft zum US-Geschäft./ck/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 01:04 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ferrari N.V. Buy
|
Unternehmen:
Ferrari N.V.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
351.00 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
356.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Zuzanna Pusz
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ferrari N.V.
|
04.11.25
|Ferrari bestätigt Prognose - Auslieferungen über Erwartungen (Dow Jones)
|
03.11.25
|Ausblick: Ferrari öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Ferrari stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
17.10.25
|Ferrari cuts supply of cars to UK after non-dom tax changes (Financial Times)
|
10.10.25
|Ferrari aims to rev up investors with an EV like no other (Financial Times)
|
09.10.25
|Ferrari-Aktie rutscht zweistellig ab: Ferrari setzt wieder stärker auf Verbrenner - E-Auto-Ziel zurückgeschraubt (AWP)
|
09.10.25
|Ferrari erhöht Jahresprognose und skizziert langfristige Ziele (Dow Jones)
|
09.10.25
|Ferrari schraubt Elektroauto-Ziele zurück (Dow Jones)
Analysen zu Ferrari N.V.
|07:43
|Ferrari Buy
|UBS AG
|04.11.25
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.25
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|04.11.25
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|07:43
|Ferrari Buy
|UBS AG
|04.11.25
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.25
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|04.11.25
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|07:43
|Ferrari Buy
|UBS AG
|04.11.25
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|04.11.25
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|20.10.25
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.11.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.25
|Ferrari Hold
|Deutsche Bank AG
|25.06.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Ferrari N.V.
|325.92
|2.84%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:24
|
RBC Capital Markets
AUTO1 Outperform
|08:19
|
Bernstein Research
GSK Outperform
|08:15
|
JP Morgan Chase & Co.
Vonovia Overweight
|08:13
|
JP Morgan Chase & Co.
BMW Overweight
|08:04
|
UBS AG
Continental Buy
|08:01
|
UBS AG
Nemetschek Neutral
|07:57
|
Barclays Capital
AIXTRON Overweight