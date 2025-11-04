Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’289 0.4%  SPI 17’037 0.3%  Dow 47’085 -0.5%  DAX 23’949 -0.8%  Euro 0.9302 0.0%  EStoxx50 5’660 -0.3%  Gold 3’983 1.3%  Bitcoin 82’381 0.0%  Dollar 0.8093 -0.1%  Öl 64.4 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
Fresenius-Aktie: Prognose nach starkem Quartal angehoben
Ausblick: Peloton Interactive zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Vestas-Aktie: Ziele eingeengt nach starkem Quartal
Ausblick: D-Wave Quantum mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Übernahme bringt Ahold Delhaize Wachstumsimpulse
Suche...
200.- Saxo-Deal

Ferrari Aktie 30827865 / NL0011585146

326.46
CHF
0.54
CHF
0.17 %
09:00:09
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.11.2025 07:43:19

Ferrari Buy

Ferrari
326.46 CHF 0.17%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ferrari nach Zahlen auf "Buy" belassen. Das in US-Dollar lautende Kursziel hob Analystin Zuzanna Pusz am Mittwoch von 529 auf 554 Dollar an. Nach den starken Zahlen des Sportwagenbauers sei der Weg nach vorn nun klarer und die Zweifel ausgeräumt. Die Telefonkonferenz habe ebenso dazu beigetragen, einige Unsicherheiten zu beseitigen. Das Management bekräftigte, dass die Ziele für 2030 eine Untergrenze darstellen und gab eine beruhigende Botschaft zum US-Geschäft./ck/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 01:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 01:04 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Ferrari N.V. Buy
Unternehmen:
Ferrari N.V. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
351.00 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
356.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Zuzanna Pusz 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Ferrari N.V.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Ferrari N.V.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
07:43 Ferrari Buy UBS AG
04.11.25 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
04.11.25 Ferrari Hold Jefferies & Company Inc.
04.11.25 Ferrari Outperform Bernstein Research
04.11.25 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen