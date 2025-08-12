Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446
Volvo AB (B) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Volvo auf "Outperform" mit einem Kursziel von 310 schwedischen Kronen belassen. Die für das zweite Halbjahr 2025 erhoffte allgemeine Belebung der Industrie sei auf 2026 verschoben, konstatierte das Analystenteam um Nick Housden in einer am Dienstag vorliegenden Studie zur europäischen Investitionsgüterbranche. Nach einer Überprüfung der Prognosen für 2026 reduzierten die Experten ihre Gewinnprognosen (EPS) für die Hälfte der von ihnen beobachteten Sektorunternehmen um durchschnittlich 3 Prozent. Da die Branchenbewertung nicht günstig sei, sollten Anleger selektiv vorgehen, empfiehlt das RBC-Team./edh/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volvo AB (B) Outperform
|
Unternehmen:
Volvo AB (B)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
310.00 SEK
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
265.70 SEK
|
Abst. Kursziel*:
16.67%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
265.70 SEK
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.67%
|
Analyst Name::
Nick Housden
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Volvo AB (B)
Analysen zu Volvo AB (B)
|11:41
|Volvo AB Outperform
|RBC Capital Markets
|09:51
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|09.10.25
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.25
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.25
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Volvo AB (B)
|24.53
|1.79%
