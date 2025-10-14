Schaeffler Aktie 29778276 / DE000SHA0019
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
14.10.2025 12:19:00
Schaeffler Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schaeffler nach einem letzten Unternehmenskontakt vor den anstehenden Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 5,25 Euro belassen. Hauptthema in allen Sparten des Auto- und Industriezulieferers sei ein schwächerer Umsatz im Vergleich zum Vorquartal, während sich die Profitabilität (Ebit-Marge) gut halte, schrieb Vanessa Jeffriess in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 02:51 / A.M.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 02:51 / A.M.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 02:51 / A.M.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schaeffler AG Hold
|
Unternehmen:
Schaeffler AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
5.25 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
-
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Vanessa Jeffriess
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Schaeffler AG
|
16.09.25
|Schaeffler-Aktie steigt: Bis 2028 soll operatives Ergebnis verdoppelt werden (AWP)
|
26.08.25
|Schaeffler-Aktie stärker: Schaeffler streicht in Schweinfurt 590 Stellen (AWP)
|
24.06.25
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX bewegt sich zum Ende des Dienstagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
24.06.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: So steht der SDAX nachmittags (finanzen.ch)
|
24.06.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
20.06.25
|XETRA-Handel: SDAX klettert zum Handelsende (finanzen.ch)
|
20.06.25
|Optimismus in Frankfurt: SDAX notiert am Freitagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
20.06.25
|EQS-DD: Schaeffler AG: SKR Capital GmbH, Kauf (EQS Group)