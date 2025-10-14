Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
14.10.2025 12:19:00

Schaeffler Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schaeffler nach einem letzten Unternehmenskontakt vor den anstehenden Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 5,25 Euro belassen. Hauptthema in allen Sparten des Auto- und Industriezulieferers sei ein schwächerer Umsatz im Vergleich zum Vorquartal, während sich die Profitabilität (Ebit-Marge) gut halte, schrieb Vanessa Jeffriess in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 02:51 / A.M.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 02:51 / A.M.

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

