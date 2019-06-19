Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757

58.06
CHF
-2.86
CHF
-4.69 %
19.06.2019
SWX
14.10.2025

Rio Tinto Overweight

Rio Tinto
53.64 CHF -1.96%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rio Tinto nach Produktionszahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 6170 Pence belassen. Der Bergbaukonzern habe leicht enttäuscht, schrieb Dominic O'Kane in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Briten bräuchten ein starkes Schlussquartal, um das Ziel für die Eisenerz-Förderung zu erreichen./rob/la/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 07:23 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 07:23 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rio Tinto plc Overweight
Unternehmen:
Rio Tinto plc 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
61.70 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
49.94 £ 		Abst. Kursziel*:
23.55%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Dominic O'Kane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

