Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rio Tinto nach Produktionszahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 6170 Pence belassen. Der Bergbaukonzern habe leicht enttäuscht, schrieb Dominic O'Kane in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Briten bräuchten ein starkes Schlussquartal, um das Ziel für die Eisenerz-Förderung zu erreichen./rob/la/stk;

