14.10.2025 11:50:29
Rio Tinto Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rio Tinto nach Produktionszahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 6170 Pence belassen. Der Bergbaukonzern habe leicht enttäuscht, schrieb Dominic O'Kane in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Briten bräuchten ein starkes Schlussquartal, um das Ziel für die Eisenerz-Förderung zu erreichen./rob/la/stk;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 07:23 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 07:23 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Rio Tinto plc
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
61.70 £
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
49.94 £
Abst. Kursziel*:
23.55%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
-
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Dominic O'Kane
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Rio Tinto plc
12:26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 schwächelt (finanzen.ch)
09:28
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 schwächelt zum Start (finanzen.ch)
13.10.25
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
13.10.25
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 am Montagnachmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
13.10.25
|Montagshandel in Europa: STOXX 50 mittags stärker (finanzen.ch)
13.10.25
|Optimismus in Europa: STOXX 50 zum Start im Plus (finanzen.ch)
10.10.25
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 zum Handelsstart mit Abgaben (finanzen.ch)
10.10.25
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 zum Start des Freitagshandels im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Rio Tinto plc
|08:07
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:57
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.25
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
