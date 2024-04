NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nokia auf "Hold" mit einem Kursziel von 3,50 Euro belassen. Für die Aktie des Telekomausrüsters seien derzeit keine Kurstreiber in Sicht, schrieb Analyst Janardan Menon in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Er geht davon aus, dass sich die Nokia-Aktie weiterhin in einer geringen Bandbreite bewegen wird, solange sich die Nachfrage aus dem Mobilfunksektor nicht wesentlich bessert./edh/bek;