NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nike auf "Outperform" mit einem Kursziel von 134 US-Dollar belassen. Analystin Aneesha Sherman beschäftigte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie im Hinblick auf das Jahr 2024 mit aktuellen Konsumententrends in den USA. Käufer drosselten ihre Ausgaben für Bekleidung und Schuhe, insbesondere Verbraucher mit mittlerem Einkommen. Doch die Ausgaben für Sportbekleidung stiegen weiter. Dieser Bereich gewinne in der Modebranche immer mehr an Bedeutung. Verbraucher seien bereit, für Top-Marken und Styles Geld auszugeben./tih/mis;