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13.04.2026 10:10:51

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nike mit einem Kursziel von 52 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Dies schrieb Matthew Boss am Montag nach einem Treffen mit dem Management auf der jährlichen JPMorgan-Retail-Konferenz. Im Frühjahr 2027 werde die volle Produktoffensive der Amerikaner an den Markt kommen und die "Win Now"-Aktionen sollten beendet sein./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 03:48 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 03:48 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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