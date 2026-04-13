Nike Aktie 957150 / US6541061031
33.54CHF
-0.54CHF
-1.59 %
11:18:06
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
13.04.2026 10:10:51
Nike Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nike mit einem Kursziel von 52 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Dies schrieb Matthew Boss am Montag nach einem Treffen mit dem Management auf der jährlichen JPMorgan-Retail-Konferenz. Im Frühjahr 2027 werde die volle Produktoffensive der Amerikaner an den Markt kommen und die "Win Now"-Aktionen sollten beendet sein./rob/ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 03:48 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 03:48 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 03:48 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nike Inc. Neutral
|
Unternehmen:
Nike Inc.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 52.00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 42.62
|
Abst. Kursziel*:
22.01%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 42.63
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.99%
|
Analyst Name::
Matthew R. Boss
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Nike Inc.
|
10.04.26
|Handel in New York: Dow Jones beendet den Freitagshandel in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
10.04.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones schwächelt nachmittags (finanzen.ch)
|
10.04.26
|Freitagshandel in New York: Dow Jones schwächelt mittags (finanzen.ch)
|
10.04.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Nike-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nike-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
10.04.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
09.04.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones letztendlich stärker (finanzen.ch)
|
09.04.26
|Optimismus in New York: Dow Jones bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
07.04.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.ch)
Analysen zu Nike Inc.
|10:10
|Nike Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Nike Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.04.26
|Nike Kaufen
|DZ BANK
|01.04.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|01.04.26
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|10:10
|Nike Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Nike Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.04.26
|Nike Kaufen
|DZ BANK
|01.04.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|01.04.26
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|02.04.26
|Nike Kaufen
|DZ BANK
|01.04.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|01.04.26
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|01.04.26
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|01.04.26
|Nike Overweight
|Barclays Capital
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|10:10
|Nike Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Nike Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.04.26
|Nike Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.04.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|25.03.26
|Nike Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Nike Inc.
|33.51
|-1.68%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:33
|
JP Morgan Chase & Co.
GSK Underweight
|10:32
|
Jefferies & Company Inc.
GSK Buy
|10:28
|
UBS AG
ASML NV Buy
|10:24
|
JP Morgan Chase & Co.
National Grid Overweight
|10:12
|
Jefferies & Company Inc.
Boeing Buy
|10:10
|
JP Morgan Chase & Co.
Nike Neutral
|10:09
|
Goldman Sachs Group Inc.
Rio Tinto Neutral