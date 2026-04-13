Nike 33.54 CHF -1.59% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nike mit einem Kursziel von 52 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Dies schrieb Matthew Boss am Montag nach einem Treffen mit dem Management auf der jährlichen JPMorgan-Retail-Konferenz. Im Frühjahr 2027 werde die volle Produktoffensive der Amerikaner an den Markt kommen und die "Win Now"-Aktionen sollten beendet sein./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 03:48 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 03:48 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.