Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’399 0.3%  SPI 18’951 0.4%  Dow 50’009 1.3%  DAX 24’737 1.4%  Euro 0.9152 -0.1%  EStoxx50 5’976 2.1%  Gold 4’543 1.4%  Bitcoin 61’058 0.8%  Dollar 0.7873 -0.2%  Öl 105.1 -5.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Rheinmetall345850NVIDIA994529Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Swiss Re12688156Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Wenn ETFs verrücktspielen: Das steckt hinter NAV-Abweichungen
Gewinnsprung bei NVIDIA fällt höher aus als erwartet - Aktie volatil
Jobabbau 2026: Warum Cisco, Cloudflare und andere Tech-Konzerne Stellen streichen
Ausblick: NIO zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Hyperliquid Strategies-Aktie mit Kurssprung: SEC-Pläne für Krypto-Aktien sorgen für Fantasie
Suche...

NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

NYSE-Handel im Blick 20.05.2026 22:33:51

Börse New York in Grün: Dow Jones verbucht zum Handelsende Zuschläge

Börse New York in Grün: Dow Jones verbucht zum Handelsende Zuschläge

Zum Handelsende wagten sich die Anleger in New York aus der Reserve.

NVIDIA
176.84 CHF 1.86%
Kaufen Verkaufen

Am Mittwoch kletterte der Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss um 1.31 Prozent auf 50’009.35 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 20.561 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0.674 Prozent auf 49’696.53 Punkte an der Kurstafel, nach 49’363.88 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 49’235.74 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 50’067.22 Zählern.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 1.07 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 20.04.2026, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 49’442.56 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 20.02.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 49’625.97 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 20.05.2025, einen Stand von 42’677.24 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 3.36 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 50’512.79 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 45’057.28 Punkten.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Goldman Sachs (+ 5.75 Prozent auf 982.12 USD), Nike (+ 4.17 Prozent auf 44.19 USD), Boeing (+ 3.34 Prozent auf 222.20 USD), Sherwin-Williams (+ 2.89 Prozent auf 307.70 USD) und Amazon (+ 2.19 Prozent auf 265.01 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil Chevron (-3.00 Prozent auf 191.33 USD), Walmart (-2.50 Prozent auf 130.85 USD), UnitedHealth (-1.53 Prozent auf 383.30 USD), Merck (-1.09 Prozent auf 113.00 USD) und Cisco (-0.89 Prozent auf 114.35 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 38’549’959 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.644 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 9.64 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5.91 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Die Tops und Flops im Dow Jones
Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Analysen zu Dow Jones-Aktien

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Adidas: Zeit für den Konter

Der Sportartikelhersteller ist operativ stark in das Jahr der Fussball-WM gestartet. An der Börse hat sich Adidas zuletzt stabilisiert. Mit einem Long Mini-Future können Trader auf ein Comeback des gebeutelten DAX-Titels setzen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten