Börse New York in Grün: Dow Jones verbucht zum Handelsende Zuschläge

Am Mittwoch kletterte der Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss um 1.31 Prozent auf 50’009.35 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 20.561 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0.674 Prozent auf 49’696.53 Punkte an der Kurstafel, nach 49’363.88 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 49’235.74 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 50’067.22 Zählern.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 1.07 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 20.04.2026, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 49’442.56 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 20.02.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 49’625.97 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 20.05.2025, einen Stand von 42’677.24 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 3.36 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 50’512.79 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 45’057.28 Punkten.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Goldman Sachs (+ 5.75 Prozent auf 982.12 USD), Nike (+ 4.17 Prozent auf 44.19 USD), Boeing (+ 3.34 Prozent auf 222.20 USD), Sherwin-Williams (+ 2.89 Prozent auf 307.70 USD) und Amazon (+ 2.19 Prozent auf 265.01 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil Chevron (-3.00 Prozent auf 191.33 USD), Walmart (-2.50 Prozent auf 130.85 USD), UnitedHealth (-1.53 Prozent auf 383.30 USD), Merck (-1.09 Prozent auf 113.00 USD) und Cisco (-0.89 Prozent auf 114.35 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 38’549’959 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.644 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 9.64 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5.91 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch