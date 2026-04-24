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24.04.2026 14:55:02

Nike Outperform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nike auf "Outperform" mit einem Kursziel von 80 US-Dollar belassen. Mit Beginn des zweiten Quartals und der Fußball-WM im Sommer hätten Nike und Adidas ihre Produktinnovationen und Marketingaktivitäten deutlich verstärkt, schrieb Aneesha Sherman in einer am Freitag vorliegenden Studie. Da die Aktien beider Sportartikelhersteller seit Jahresbeginn gefallen und die Stimmung gedämpft sei, könnten eine starke WM-Performance und ein Umsatzanstieg sowie eine gesteigerte Markenbekanntheit das Interesse der Anleger wecken und zu einer Neubewertung in den nächsten Monaten führen./ck/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 00:07 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 04:01 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Nike Inc. Outperform
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Rating jetzt:
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Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 45.41 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Aneesha Sherman 		KGV*:
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