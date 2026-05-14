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Dow Jones aktuell 14.05.2026 22:33:59

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones letztendlich in der Gewinnzone

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones letztendlich in der Gewinnzone

Der Dow Jones verzeichnete am Donnerstag Kursanstiege.

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Der Dow Jones notierte im NYSE-Handel schlussendlich um 0.77 Prozent stärker bei 50’073.66 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 20.148 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0.037 Prozent leichter bei 49’674.58 Punkten, nach 49’693.20 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag am Donnerstag bei 50’200.54 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 49’843.58 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 1.06 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 14.04.2026, notierte der Dow Jones bei 48’535.99 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, einen Wert von 49’500.93 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 14.05.2025, erreichte der Dow Jones einen Stand von 42’051.06 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 3.50 Prozent. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 50’512.79 Punkten. 45’057.28 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Cisco (+ 13.41 Prozent auf 115.53 USD), NVIDIA (+ 4.39 Prozent auf 235.74 USD), Caterpillar (+ 1.99 Prozent auf 920.22 USD), IBM (+ 1.74 Prozent auf 218.37 USD) und Home Depot (+ 1.52 Prozent auf 260.55 EUR). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Boeing (-4.73 Prozent auf 229.21 USD), 3M (-1.35 Prozent auf 145.12 USD), Amazon (-1.08 Prozent auf 267.22 USD), Nike (-0.76 Prozent auf 42.02 USD) und UnitedHealth (-0.52 Prozent auf 399.09 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 42’842’549 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.578 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Die Verizon-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9.54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Unter den Aktien im Index zeigt die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5.97 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com
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