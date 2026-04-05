Nike Aktie 957150 / US6541061031
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Nike Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nike mit einem Kursziel von 52 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Die Bekleidungskategorie Sportbekleidung und Sportschuhe dürfte 2026 und 2027 laut dem Branchendienst Euromonitor weltweit stärker wachsen als die gesamte Bekleidungsbranche, schrieb Matthew Boss am Montag. Euromonitor habe allerdings die Wachstumsprognose für Sportbekleidung für diesen Zeitraum von ursprünglich 5,6 Prozent auf nurmehr 4,4 Prozent zurückgenommen. Mittlerweile mache Sportbekleidung fast ein Viertel des gesamten globalen Bekleidungsmarktes aus. Aus Investorensicht stelle sich mithin die Frage, ob das Marktsegment Sportbekleidung ausgereizt ist./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2026 / 04:03 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nike Inc. Neutral
|
Unternehmen:
Nike Inc.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 52.00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 44.03
|
Abst. Kursziel*:
18.10%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 44.01
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.15%
|
Analyst Name::
Matthew R. Boss
|
KGV*:
-
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