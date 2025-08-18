|Kurse + Charts + Realtime
Netflix Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Netflix auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1390 US-Dollar belassen. Robin Zhu sprach in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung zur globalen Internet-, Medien- und Videospielebranche von einem "goldenen Zeitalter" für selbst erhobene Nutzerdaten. Denn in einer Welt, in der Online-Vertrieb immer allgegenwärtiger und zu einer Massenware werde, sei zu erwarten, dass differenzierte "First-Party-Inhalte" die Verteilung der Nutzerinteraktion, deren Monetarisierung und damit auch die Investitionsausgaben vorantrieben. In der zunehmend konsolidierten Branche sollten Top-Plattformen wie Tencent, Sony, Netflix und Nintendo weiterhin Erfolg haben./gl/tih;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Netflix Inc. Outperform
|
Unternehmen:
Netflix Inc.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 1’390.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 1’214.15
|
Abst. Kursziel*:
14.48%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 1’214.37
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.46%
|
Analyst Name::
Robin Zhu
|
KGV*:
-
