NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Netflix auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1390 US-Dollar belassen. Robin Zhu sprach in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung zur globalen Internet-, Medien- und Videospielebranche von einem "goldenen Zeitalter" für selbst erhobene Nutzerdaten. Denn in einer Welt, in der Online-Vertrieb immer allgegenwärtiger und zu einer Massenware werde, sei zu erwarten, dass differenzierte "First-Party-Inhalte" die Verteilung der Nutzerinteraktion, deren Monetarisierung und damit auch die Investitionsausgaben vorantrieben. In der zunehmend konsolidierten Branche sollten Top-Plattformen wie Tencent, Sony, Netflix und Nintendo weiterhin Erfolg haben./gl/tih;