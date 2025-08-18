Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061

1’006.93
CHF
12.51
CHF
1.26 %
18.08.2025
BRXC
20.08.2025 08:36:32

Netflix Outperform

Netflix
1006.92 CHF 1.26%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Netflix auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1390 US-Dollar belassen. Robin Zhu sprach in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung zur globalen Internet-, Medien- und Videospielebranche von einem "goldenen Zeitalter" für selbst erhobene Nutzerdaten. Denn in einer Welt, in der Online-Vertrieb immer allgegenwärtiger und zu einer Massenware werde, sei zu erwarten, dass differenzierte "First-Party-Inhalte" die Verteilung der Nutzerinteraktion, deren Monetarisierung und damit auch die Investitionsausgaben vorantrieben. In der zunehmend konsolidierten Branche sollten Top-Plattformen wie Tencent, Sony, Netflix und Nintendo weiterhin Erfolg haben./gl/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 06:36 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2025 / 20:30 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

