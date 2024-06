HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Nemetschek mit einem Kursziel von 82 Euro auf "Hold" belassen. Das Geld sei gut angelegt in einen Wachstumsschub, schrieb Analyst Simon Keller in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zur Übernahme von GoCanvas./ag/tih;