SpaceX Aktie 156888148 / US84615Q1031
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12.06.2026 17:27:36
Rekord-IPO im Blick: SpaceX wohl mit historischem Börsendebüt
Die Aktie des Raumfahrtkonzerns SpaceX von Elon Musk dürfte beim Rekordbörsengang mit einem spürbaren Aufschlag auf den Ausgabepreis starten.
Am Vorabend hatte das Unternehmen den Rekordbörsengang mit dem Festzurren des Ausgabepreises perfekt gemacht. Das unter anderem für seinen Satelliteninternet-Dienst Starlink bekannte Unternehmen verkaufte rund 555,6 Millionen Aktien zum Ausgabepreis von 135 Dollar - und nimmt damit 75 Milliarden Dollar ein. Beim zuvor grössten Börsengang hatte die saudi-arabische Ölfirma Aramco im Jahr 2019 gut 29 Milliarden Dollar eingenommen.
/la/ag/jha/
NEW YORK (awp international)
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