Kryptokurse am Nachmittag

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Krypto-Marktbericht 12.06.2026 17:23:14

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Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 17:10 bei 64.141,36 US-Dollar und damit 0,92 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 63.556,80 US-Dollar.

Von der positiven Entwicklung am Kryptomarkt profitieren auch Anleger des finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1: Das Produkt bündelt die zehn grössten Kryptowährungen in einem einzigen ETP – Tagesplus heute: 1,8 Prozent.Seit 24.09.2024 (Auflage) beträgt die Performance -12,0 Prozent.

Zudem legt Litecoin zu. Um 2,01 Prozent verstärkt sich der Litecoin-Kurs um 17:10 auf 43,38 US-Dollar, nachdem Litecoin am Vortag noch 42,52 US-Dollar wert war.

Inzwischen steigt der Ethereum-Kurs um 0,64 Prozent auf 1.683,71 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 1.673,00 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit verbucht der Bitcoin Cash-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,09 Prozent auf 207,40 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 205,17 US-Dollar wert.

Daneben steigt Ripple um 0,85 Prozent auf 1,151 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 1,141 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Monero-Kurs um 4,52 Prozent auf 371,80 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 389,40 US-Dollar wert.

Währenddessen kommt der Cardano-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,1728 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Freitagnachmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1935 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1914 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Tron-Kurs im Sinkflug. Um 17:10 gibt Tron um 0,80 Prozent auf 0,3139 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,3164 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem zeigt sich der Binancecoin-Kurs im Aufwind. Um 17:10 zieht Binancecoin um 0,82 Prozent auf 609,96 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 605,02 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,0899 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Daneben präsentiert sich Solana mit einem Aufschlag. Um 17:10 notiert der Solana-Kurs 2,23 Prozent stärker bei 68,27 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 66,78 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Avalanche mit einem Aufschlag. Um 17:10 notiert der Avalanche-Kurs 0,42 Prozent stärker bei 6,666 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 6,639 US-Dollar.

Währenddessen legt der Chainlink-Kurs um 1,19 Prozent auf 7,977 US-Dollar zu. Gestern war Chainlink noch 7,883 US-Dollar wert.

Währenddessen wird Sui bei 0,7664 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,61 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,7542 US-Dollar).

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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