Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’052 0.4%  SPI 18’479 0.5%  Dow 49’298 0.7%  DAX 24’402 1.7%  Euro 0.9161 0.0%  EStoxx50 5’870 1.8%  Gold 4’661 2.3%  Bitcoin 63’681 0.7%  Dollar 0.7809 -0.3%  Öl 108.5 -1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ahold Delhaize-Aktie: Überraschend starkes erstes Quartal - Führungsposten wird neu besetzt
Ausblick: Peloton Interactive stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Trading Signals: SAP: Frischer Taktgeber für die Aktie
Wolfspeed-Aktie klar schwächer: Halbleiterunternehmen verzeichnet stärkere Verluste
Ausblick: McDonalds veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Suche...
eToro entdecken

Peloton Interactive Aktie 49767034 / US70614W1009

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Zahlen voraus 06.05.2026 09:06:00

Ausblick: Peloton Interactive stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ausblick: Peloton Interactive stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Peloton Interactive gewährt einen Blick in die Bücher - was Experten von der Bilanz erwarten.

Peloton Interactive
4.03 CHF -1.18%
Kaufen Verkaufen

Peloton Interactive wird am 07.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

15 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,076 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,120 USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 19 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 618,3 Millionen USD aus - das entspräche einem Minus von 0,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 624,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,157 USD, gegenüber -0,300 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 21 Analysten auf durchschnittlich 2,43 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,49 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Peloton-Aktie rutscht ab: Umsatz schrumpft, Gewinnschwelle verfehlt
Peloton-Aktie stark nachgefragt: Umsatzerwartungen geschlagen

Bildquelle: nyker / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: SAP: Frischer Taktgeber für die Aktie

Im Vorfeld der hauseigenen Fachmesse 'Sapphire' steigt die Spannung bei SAP-Anlegern: Mit wachsendem Cloudgeschäft, konkreten KI-Perspektiven und einer gedrückten Bewertung eröffnet sich eine Tradingchance - vorausgesetzt, der Konzern liefert.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Peloton Interactive

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten