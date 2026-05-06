Super Micro Computer Aktie 138624448 / US86800U3023
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06.05.2026 10:38:00
Super Micro Computer steigert Gewinn deutlich - Umsatz bleibt hinter Erwartungen: Aktie hebt ab
Für Super Micro-Anleger wurde es am Dienstag nachbörslich spannend: Das Unternehmen hat seine Bücher für das abgelaufene Geschäftsquartal veröffentlicht.
Auch der Umsatz verbesserte sich und stieg von 4,60 Milliarden US-Dollar auf 10,2 Milliarden US-Dollar weniger deutlich als erhofft: Analysten waren zuvor von Erlösen von 12,39 Milliarden US-Dollar ausgegangen.
Die Super Micro-Aktie zeigt sich nachbörslich an der NASDAQ 11,72 Prozent auf 31,17 US-Dollar.
Claudia Stephan, Redaktion finanzen.ch
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