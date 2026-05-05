Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’282 1.8%  SPI 18’826.5100 1.9%  Dow 49’970.5 1.4%  DAX 24’919 2.1%  Euro 0.9151 -0.1%  EStoxx50 6’027 2.7%  Gold 4’697 3.1%  Bitcoin 63’286 0.1%  Dollar 0.7787 -0.6%  Öl 101.2 -8.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Alcon43249246Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Rheinmetall345850Swiss Re12688156NVIDIA994529Novartis1200526Holcim1221405
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Zwischen Rally und Konsolidierung: Wohin steuert der Halbleitersektor nach der Rally bei NVIDIA, Intel & Co.?
Ausblick: Lyft präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Airbus stärkt Position in Asien mit AirAsia-Auftrag - Aktie legt zu
Ausblick: Dropbox präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Neuer ETF-Konkurrent? Warum Direct Indexing nicht für jeden taugt
Suche...
eToro entdecken

Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039

75.78
CHF
-3.50
CHF
-4.41 %
17:31:54
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

06.05.2026 20:12:27

Volkswagen (VW) vz Buy

Volkswagen
81.32 CHF 4.72%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volkswagen auf "Buy" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Die Quartalsberichte der EU-Automobilhersteller hätten keine großen Überraschungen bereitgehalten, was zum Teil auf die zunehmend detaillierten Angaben bei den "pre-close calls" zurückzuführen sei, resümierte Philippe Houchois in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie./edh/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 13:41 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 13:41 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Volkswagen

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Volkswagen-Kurs >5 >10
Fallender Volkswagen-Kurs >5 >10
Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Buy
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
130.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
87.78 € 		Abst. Kursziel*:
48.10%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
88.74 € 		Abst. Kursziel aktuell:
46.50%
Analyst Name::
Philippe Houchois 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?