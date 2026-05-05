Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
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Lufthansa Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Lufthansa von 7,50 auf 8,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. In Erwartung einiger Verbesserungen bei den Durchschnittskosten (ohne Treibstoff) und den Durchschnittserlösen der Fluggesellschaft, habe er seine Ergebnisprognosen (Ebit) erhöht, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 11:56 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Lufthansa AG Sector Perform
|
Unternehmen:
Lufthansa AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
8.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
8.26 €
|
Abst. Kursziel*:
-3.12%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
8.25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3.08%
|
Analyst Name::
Ruairi Cullinane
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KGV*:
-
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