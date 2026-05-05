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06.05.2026 18:13:55

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für AMD von 280 auf 465 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Halbleiterhersteller habe den "KI-Turbo" gezündet, schrieb Ingo Wermann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Stark steigende Nachfrage nach Chips für das Training und die Anwendung von KI-Modellen hätten für einen Rekordumsatz in der Sparte Data Center gesorgt./rob/bek/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 17:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 18:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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