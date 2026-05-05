AMD Aktie 903491 / US0079031078
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AMD (Advanced Micro Devices) Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für AMD von 280 auf 465 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Halbleiterhersteller habe den "KI-Turbo" gezündet, schrieb Ingo Wermann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Stark steigende Nachfrage nach Chips für das Training und die Anwendung von KI-Modellen hätten für einen Rekordumsatz in der Sparte Data Center gesorgt./rob/bek/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AMD (Advanced Micro Devices) Inc. Kaufen
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Unternehmen:
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Kaufen
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Kurs*:
$ 412.52
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Kaufen
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Kurs aktuell:
$ 418.23
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Ingo Wermann
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KGV*:
-
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