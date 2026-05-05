Ferrari 263.55 CHF -1.22% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ferrari nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Der jüngste Trendumschwung bei den Analystenerwartungen hin zum Positiven habe sich bestätigt, schrieb James Grzinic in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Bis Februar sei der Trend negativ gewesen, doch in den vergangenen drei Monaten seien die Experten für den Sportwagenbauer konstruktiver geworden. Der Ausblick sei wenig überraschend bestätigt worden./rob/tih/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 07:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 07:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.